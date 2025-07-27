حريق مطعم على الكورنيش وشقتان بالهرم والمهندسين

كتب - محمد شعبان:

اندلعت 3 حرائق في أماكن متفرقة بالجيزة اليوم الأحد دون تسجيل خسائر في الأرواح.

البداية من شارع الزهراء الموازي لشارع جامعة الدول بالمهندسين، شب حريق في شقة بالطابق 5 لعقار مكون من 7 طوابق مع تواجد سيارتي إطفاء مكان البلاغ.

الحريق الثاني بشقة بالطابق الأخير لبرج مكون من 12 طابقا بشارع عز الدين عمر بجوار حي الطالبية بالهرم ودفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

كما اندلع حريق داخل مطعم نادي القضاة بكورنيش النيل بجوار قسم الدقي، وجرى الدفع بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران.