إعلان

أمن المنافذ يضبط 3009 مخالفة ويواجه الهجرة غير الشرعية بـ4 قضايا

12:24 م الجمعة 25 يوليه 2025

مخالفة مرورية - ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - عاطف مراد:

كثّفت الأجهزة الأمنية جهودها لتعزيز السيطرة على المنافذ الحدودية ومواجهة مختلف صور الجريمة، ما أسفر عن تحقيق نتائج أمنية بارزة خلال 24 ساعة فقط.

تمكنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، من ضبط قضيتين في مجال مكافحة تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية.

وأسفرت الجهود عن ضبط 3009 مخالفات مرورية متنوعة، بالإضافة إلى ضبط 18 قضية في مجال الأمن العام.

ونجحت الحملات في تنفيذ 244 حكمًا قضائيًا متنوعًا، إلى جانب ضبط 4 قضايا تتعلق بجرائم الهجرة غير الشرعية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويواصل قطاع أمن المنافذ حملاته المكثفة لإحكام السيطرة على جميع المنافذ بالجمهورية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأجهزة الأمنية الهجرة غير الشرعية وزارة الداخلية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان