كتب - عاطف مراد:

كثّفت الأجهزة الأمنية جهودها لتعزيز السيطرة على المنافذ الحدودية ومواجهة مختلف صور الجريمة، ما أسفر عن تحقيق نتائج أمنية بارزة خلال 24 ساعة فقط.

تمكنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، من ضبط قضيتين في مجال مكافحة تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية.

وأسفرت الجهود عن ضبط 3009 مخالفات مرورية متنوعة، بالإضافة إلى ضبط 18 قضية في مجال الأمن العام.

ونجحت الحملات في تنفيذ 244 حكمًا قضائيًا متنوعًا، إلى جانب ضبط 4 قضايا تتعلق بجرائم الهجرة غير الشرعية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويواصل قطاع أمن المنافذ حملاته المكثفة لإحكام السيطرة على جميع المنافذ بالجمهورية.