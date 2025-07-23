

كتب - عاطف مراد:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سائق سيارة نصف نقل بعدما ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يصطدم بدراجة نارية ويواصل السير والدراجة أسفل سيارته، ما تسبب في تلفيات بها.

وتبين أن الواقعة جرت بتاريخ 20 من الشهر الجاري بدائرة قسم شرطة المعادي في القاهرة، حيث رصدت الخدمات الأمنية قائد السيارة وهو يقود بسرعة جنونية دون مراعاة لحياة المارة، قبل أن يصطدم بدراجة نارية تركها سائقها على الفور.

بمواجهة المتهم، أقر بقيادته للسيارة بدون أي تراخيص، وأوضح أنه فر هاربًا خوفًا من توقيفه.

تم التحفظ على السيارة، واتُّخذت الإجراءات القانونية بحقه.