إعلان

"هرسها بالعربية".. سائق يدهس دراجة نارية تحت سيارته في المعادي|فيديو

09:59 م الأربعاء 23 يوليو 2025

المتهم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


كتب - عاطف مراد:
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سائق سيارة نصف نقل بعدما ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يصطدم بدراجة نارية ويواصل السير والدراجة أسفل سيارته، ما تسبب في تلفيات بها.

وتبين أن الواقعة جرت بتاريخ 20 من الشهر الجاري بدائرة قسم شرطة المعادي في القاهرة، حيث رصدت الخدمات الأمنية قائد السيارة وهو يقود بسرعة جنونية دون مراعاة لحياة المارة، قبل أن يصطدم بدراجة نارية تركها سائقها على الفور.

بمواجهة المتهم، أقر بقيادته للسيارة بدون أي تراخيص، وأوضح أنه فر هاربًا خوفًا من توقيفه.
تم التحفظ على السيارة، واتُّخذت الإجراءات القانونية بحقه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هرسها بالعربية سائق يدهس دراجة نارية دهسها تحت سيارته المعادي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

عاجل - أول رد رسمي على أنباء توتر العلاقة بين مصر والسعودية
الإفراج عن 1056 نزيلًا بعفو رئاسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو
رئيس الوزراء يكشف عن موعد تشغيل محطة الضبعة النووية
تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات كليات الطب والهندسة
تنسيق الكليات 2025.. تفاصيل بشأن النظام الجديد
منع مها الصغير من الظهور الإعلامي وإحالتها للنيابة.. ولفت نظر لـ"معكم منى الشاذلي"
في حضرة التفوق.. أوائل "الثانوية العامة" يروون حكايات الإصرار والنجاح (تغطية خاصة)