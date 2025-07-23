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ضبط 3 ملايين جنيه مع تجار العملة في حملات مكثفة

11:51 ص الأربعاء 23 يوليه 2025

تجار العُملة

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كتب – علاء عمران:
واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية الحاسمة ضد جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، لما لها من آثار سلبية على الاقتصاد القومي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط عدة قضايا في هذا المجال، خلال 24 ساعة، وبلغت القيمة الإجمالية لما تم ضبطه قرابة 3 ملايين جنيه.
المتهمون تم ضبطهم أثناء محاولاتهم تداول العملات الأجنبية خارج الإطار القانوني المعتمد، في محاولة لتحقيق أرباح غير مشروعة عبر السوق السوداء.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وباشرت النيابة التحقيق.



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تجار العملة وزارة الداخلية النقد الأجنبي
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