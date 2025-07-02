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"بيدوروا على مساخيط".. ضبط عصابة تنقيب عن الآثار داخل عقار بالسيدة زينب

11:34 ص الأربعاء 02 يوليه 2025

المتهمين

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كتب- علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط خمسة أشخاص، من بينهم سيدة، يحملون جنسية إحدى الدول، لقيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.
وكانت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بالقاهرة، قد أكدت قيام موظف وأربعة أشخاص (من بينهم سيدة) بأعمال حفر غير مشروعة داخل العقار المشار إليه.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف الموقع وضبط المتهمين أثناء تنفيذهم أعمال الحفر، وضُبطت بحوزتهم الأدوات المستخدمة في عملية التنقيب. وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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