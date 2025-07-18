كتب وتصوير: رمضان يونس:

في جمع بهيج، لم يقتصر على على الأسرتين والأصدقاء والأحباب، احتفل الملازم أول نور الدين امتياز، الضابط بقطاع الحماية المدنية، بخطوبته على "نور" كريمة العميد محمد حسن محمد حسن نور الدين بوزارة الداخلية؛ في إحدى القاعات الكبرى بالقاهرة، وسط حضور عدد من القيادات الأمنية والشخصيات العامة.

مراسم حفل خطوبة "نور" كانت بعد أيام من الملحمة التي قام بها أبطال الحماية المدنية في عملية إطفاء حريق سنترال رمسيس، من بينهم الضابط "نور" نجل اللواء الشهيد امتياز كامل، الذي تم تداول صور له خلال عمليات الإطفاء والتي لاقت تفاعلا إيجابيا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي.