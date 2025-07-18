كشف ملابسات فيديو سير سائق عكس الاتجاه بالقاهرة

القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو مدعوم بتعليق صوتى متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن سير قائد سيارة عكس الاتجاه بالقاهرة والتعدى على شخص بالسب وادعاء ناشر المقطع بتهديده لكونه موظف بإحدى الجهات الحكومية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها وقائدها صاحب محل للبصريات مقيم بالقاهرة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه حال سيره بدائرة قسم شرطة ثان السلام بالقاهرة وادعائه على غير الحقيقة بكونه موظف بإحدى الجهات الحكومية بقصد ترهيب المتواجدين بمحل الواقعة والانصراف للحيلولة دون ضبطه.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.