ضبط 119 ألف مخالفة مرورية و 379 سائقًا متعاطيًا في يوم واحد

كتب - علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية والانضباطية المكثفة على جميع الطرق والمحاور بمختلف محافظات الجمهورية، لتعزيز أمن وسلامة المواطنين وتحقيق الانضباط المروري.

وأثمرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 118,379 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والتوقف العشوائي، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص. كما فحصت الأجهزة المعنية 3,314 سائقًا، وتبين تعاطي 354 منهم للمواد المخدرة.

كما واصلت الداخلية حملاتها المرورية بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، وأسفرت جهودها عن ضبط 1,083 مخالفة مرورية، شملت السير عكس الاتجاه، وتحميل ركاب بالمخالفة، ومخالفات تتعلق بشروط التراخيص، وأخرى تخص الأمن والمتانة.

وفحصت القوات هناك 381 سائقًا، ثبت تعاطي 25 منهم للمواد المخدرة، كما تم ضبط 19 محكومًا عليهم بإجمالي 44 حكمًا قضائيًا، والتحفظ على 5 مركبات مخالفة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع المخالفين.