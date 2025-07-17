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رقص بالسلاح الأبيض.. ضبط 3 متهمين بعد نشر فيديو استعراضي بالإسكندرية

03:00 م الخميس 17 يوليه 2025

أرشيفية

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كتب - علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن 3 أشخاص ظهروا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء قيامهم بحركات استعراضية والتلويح بأسلحة بيضاء في أحد شوارع الإسكندرية، بهدف جذب المشاهدات.

وكشفت التحريات أن الواقعة جرت في دائرة قسم أول الرمل، وتبيّن أن المتهمين يقيمون بدائرة قسم ثان الرمل، حيث تم ضبطهم وبحوزتهم دراجة نارية بدون ترخيص وسلاحين أبيضين استخدما في ارتكاب الواقعة.

وأقر المتهمون خلال التحقيقات بأنهم تعمدوا تصوير الفيديو ونشره عبر حساب أحدهم لتحقيق أرباح مالية من زيادة نسب المشاهدة.

تم التحفّظ على الدراجة النارية، واتّخذت الإجراءات القانونية بحق المتهمين.

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السلاح الأبيض الإسكندرية قسم أول الرمل
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