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الخردة تشعل مشاجرة بأسلحة بيضاء في أكتوبر

09:40 م الثلاثاء 15 يوليه 2025

المشاجرة

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كتب - محمد شعبان:

تحت أشعة الشمس الحارقة، ووسط زحام شوارع مدينة 6 أكتوبر اشتعلت مشاجرة عنيفة بثت الرعب في نفوس المارة. المشهد بدا صادما للجميع، أسلحة بيضاء، صرخات وهلع بين الناس.

لحظات رعب وثقها مقطع فيديو انتشر عبر صفحات السوشيال ميديا لتنهال الأسئلة "ايه اللي حصل؟". تحريات مباحث الجيزة بقيادة اللواء محمد الشرقاوي كشفت كواليس المشهد الصادم.

مشادة كلامية نشبت بين عامل خردة أجنبي وخمسة عمال مصريين؛ بسبب خلاف على أولوية جمع الخردة. رجال المباحث وصلوا مكان الحادث وألقوا القبض على الطرفين وبحوزة الخمسة عمال أربعة أسلحة بيضاء.

بمواجهتهم اعترفوا بتفاصيل الواقعة كاملة وبدأت النيابة العامة التحقيق.

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