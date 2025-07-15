كتب- أحمد أبو النجا:

تواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية على جميع الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 108,182 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 3.383 سائقًا، وتبين إيجابية 389 منهم لتعاطي المواد المخدرة.

وفي سياق متصل، واصلت الوزارة حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، حيث أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط 1.186 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها: السير عكس الاتجاه، تحميل ركاب بالمخالفة، مخالفة شروط التراخيص، وعيوب في عوامل الأمان والمتانة.

كما تم فحص 351 سائقًا، وتبين إيجابية 18 حالة لتعاطي المواد المخدرة، إلى جانب ضبط 25 محكومًا عليهم، بإجمالي 47 حكمًا قضائيًا، فضلًا عن التحفظ على 7 مركبات لمخالفتها قانون المرور.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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