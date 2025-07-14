وزير العدل يبحث مع السفير الألماني سبل تعزيز التعاون القضائي

كتب- أحمد أبو النجا:

استقبل المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، اليوم الإثنين، بديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الإدارية، السفير يورجن شولتس، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، والوفد المرافق له، بحضور المستشار حسام صادق، مساعد وزير العدل لشئون التعاون الدولي والثقافي.

وفي مستهل اللقاء، رحّب الوزير بالسفير الألماني والوفد المرافق، مشيدًا بمتانة وعمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات القانونية والقضائية، لاسيما في مجالات التعاون القضائي الجنائي والمدني، ونقل المحكوم عليهم، وتسليم المجرمين.

من جانبه، أعرب السفير الألماني عن سعادته بهذا اللقاء، مشيدًا بجهود وزارة العدل في تطوير المنظومة القضائية، ومؤكدًا تطلع بلاده إلى تعزيز تبادل الخبرات القانونية والقضائية مع مصر خلال المرحلة المقبلة.