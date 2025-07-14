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الداخلية تضبط 121 ألف مخالفة مرورية في يوم واحد

11:48 ص الإثنين 14 يوليو 2025

مخالفات مرورية

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كتب – أحمد أبو النجا:

تواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مختلف الطرق والمحاور بجميع محافظات الجمهورية، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 121.395 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص عدد 3.607 سائقين، وتبين إيجابية عدد 434 منهم لتعاطي مواد مخدرة.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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مخالفة مرورية وزارة الداخلية حملات مرورية
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