ضبط سائق "تروسيكل" صدم رجل مرور وهرب في الجيزة

كتب- صابر المحلاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط سائق مركبة "تروسيكل" بدون لوحات معدنية، اصطدم بأحد أفراد المرور وفر هاربًا، وذلك أثناء حملة مرورية بدائرة قسم شرطة الهرم بالجيزة.

كانت وزارة الداخلية قد كشفت تفاصيل الواقعة عقب تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه قائد "تروسيكل" يصطدم بأحد رجال المرور أثناء محاولة استيقافه، ثم يلوذ بالفرار.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 10 يوليو الجاري، وأثناء تنفيذ حملة مرورية بالهرم، حاول أحد أفراد المرور استيقاف مركبة "تروسيكل" بدون لوحات، إلا أن قائدها لم يمتثل واستمر في السير بسرعة، ما أدى إلى سقوط فرد المرور أثناء تفاديه الاصطدام، دون أن يُصاب بأذى.

وأسفرت جهود البحث عن تحديد هوية السائق، وتمكنت القوات من ضبطه والمركبة المستخدمة، حيث تبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية. وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة بسبب عدم امتلاكه أي تراخيص.

وقد تم التحفظ على المركبة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائق، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.