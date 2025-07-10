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مصدر أمني: السيطرة على حريق سنترال رمسيس الخلفي

10:57 م الخميس 10 يوليه 2025
  • عرض 22 صورة
  • عرض 22 صورة
    حريق سنترال رمسيس
  • عرض 22 صورة
    حريق سنترال رمسيس
  • عرض 22 صورة
    حريق سنترال رمسيس
  • عرض 22 صورة
    حريق سنترال رمسيس
  • عرض 22 صورة
    حريق سنترال رمسيس
  • عرض 22 صورة
    حريق سنترال رمسيس
  • عرض 22 صورة
    حريق سنترال رمسيس
  • عرض 22 صورة
    حريق سنترال رمسيس
  • عرض 22 صورة
    حريق سنترال رمسيس (2)
  • عرض 22 صورة
    حريق سنترال رمسيس (1)
  • عرض 22 صورة
    حريق سنترال رمسيس (6)
  • عرض 22 صورة
    حريق سنترال رمسيس (4)
  • عرض 22 صورة
    حريق سنترال رمسيس (3)
  • عرض 22 صورة
    حريق سنترال رمسيس (2)
  • عرض 22 صورة
    حريق سنترال رمسيس (1)
  • عرض 22 صورة
    حريق سنترال رمسيس (6)
  • عرض 22 صورة
    حريق سنترال رمسيس (5)
  • عرض 22 صورة
    حريق سنترال رمسيس (4)
  • عرض 22 صورة
    حريق سنترال رمسيس (3)
  • عرض 22 صورة
    حريق سنترال رمسيس (2)
  • عرض 22 صورة
    حريق سنترال رمسيس (1)
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كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر أمني عن آخر تطورات حريق سنترال رمسيس الخلفي مساء الخميس.

قال المصدر إن سرعة وصول سيارات الإطفاء حالت دون تفاقم الوضع، مؤكدًا السيطرة على الحريق.

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