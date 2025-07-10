مصدر أمني: السيطرة على حريق سنترال رمسيس الخلفي
10:57 م الخميس 10 يوليه 2025
-
عرض 22 صورة
-
عرض 22 صورة
-
عرض 22 صورة
-
-
عرض 22 صورة
-
عرض 22 صورة
-
عرض 22 صورة
-
-
عرض 22 صورة
-
عرض 22 صورة
-
عرض 22 صورة
-
-
عرض 22 صورة
-
عرض 22 صورة
-
عرض 22 صورة
-
-
عرض 22 صورة
-
عرض 22 صورة
-
عرض 22 صورة
-
-
عرض 22 صورة
-
عرض 22 صورة
-
عرض 22 صورة
-
-
عرض 22 صورة
-
عرض 22 صورة
-
عرض 22 صورة
-
-
عرض 22 صورة
كتب - محمد شعبان:
كشف مصدر أمني عن آخر تطورات حريق سنترال رمسيس الخلفي مساء الخميس.
قال المصدر إن سرعة وصول سيارات الإطفاء حالت دون تفاقم الوضع، مؤكدًا السيطرة على الحريق.
فيديو قد يعجبك: