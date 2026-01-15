إعلان

زوجته شريكته في الجريمة.. سقوط عصابة سرقة الملايين بالقاهرة

كتب : مصراوي

05:35 م 15/01/2026

المتهمون بسرقة 8 ملايين جنيه

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

في ضربة أمنية سريعة، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في فك لغز سرقة ملايين الجنيهات من داخل أتوبيس نقل ركاب بالقاهرة، بعد تتبع دقيق قاد إلى الجاني وشركائه.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ضبطت سائق بإحدى شركات النقل، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بسرقة حقيبة سفر بداخلها مبلغ مالي قدره 8 ملايين جنيه، مملوكة لعامل بمحل صاغة، مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة.

وتبين أن الواقعة حدثت أثناء استقلال المجني عليه أتوبيسًا من إحدى المحطات بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، حيث استغل المتهم الزحام وتمكن من الاستيلاء على الحقيبة دون أن يشعر الضحية.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع زوجته، وعامل آخر بذات الشركة التي يعمل بها، حيث جرى ضبطهما عقب تقنين الإجراءات.

وبإرشاد المتهمين، تمكنت القوات من ضبط كامل المبلغ المالي المستولى عليه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سرقة ملايين أتوبيس القاهرة تشكيل عصابي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سيدة مسيحية وخبراء ومهندسون.. تعرف على أعضاء لجنة إدارة غزة
حكايات الناس

سيدة مسيحية وخبراء ومهندسون.. تعرف على أعضاء لجنة إدارة غزة
رويترز: الجيش الأمريكي يخفض مستوى التأهب في قاعدة العديد القطرية
شئون عربية و دولية

رويترز: الجيش الأمريكي يخفض مستوى التأهب في قاعدة العديد القطرية
أحمد السقا يتحدث عن طفولته في "فضفضت أوي": "في المدرسة كنت بنضرب بس"
زووم

أحمد السقا يتحدث عن طفولته في "فضفضت أوي": "في المدرسة كنت بنضرب بس"
بين المجد والصراع.. كيف تحولت علاقة محمد صلاح وماني؟
رياضة عربية وعالمية

بين المجد والصراع.. كيف تحولت علاقة محمد صلاح وماني؟
صلاح عبد الله يدافع عن حسام حسن.. ومدحت العدل يرد "أضعف مدرب"
زووم

صلاح عبد الله يدافع عن حسام حسن.. ومدحت العدل يرد "أضعف مدرب"

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد صراع ترامب والفيدرالي… هل يفقد الدولار مكانته كملاذ آمن في 2026؟
المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو أقل من 900 ألف جنيه
شديد البرودة والقاهرة 12 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
جرس إنذار لمصر والسعودية.. عمرو موسى يحذر من خطورة التطورات الإقليمية المتسارعة
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات