في ضربة أمنية سريعة، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في فك لغز سرقة ملايين الجنيهات من داخل أتوبيس نقل ركاب بالقاهرة، بعد تتبع دقيق قاد إلى الجاني وشركائه.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ضبطت سائق بإحدى شركات النقل، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بسرقة حقيبة سفر بداخلها مبلغ مالي قدره 8 ملايين جنيه، مملوكة لعامل بمحل صاغة، مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة.

وتبين أن الواقعة حدثت أثناء استقلال المجني عليه أتوبيسًا من إحدى المحطات بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، حيث استغل المتهم الزحام وتمكن من الاستيلاء على الحقيبة دون أن يشعر الضحية.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع زوجته، وعامل آخر بذات الشركة التي يعمل بها، حيث جرى ضبطهما عقب تقنين الإجراءات.

وبإرشاد المتهمين، تمكنت القوات من ضبط كامل المبلغ المالي المستولى عليه.