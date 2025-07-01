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"الوطنية للانتخابات" تستعد للإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات الشيوخ | صور

01:44 م الثلاثاء 01 يوليه 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    ''الوطنية للانتخابات'' تستعد للإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات الشيوخ
  • عرض 7 صورة
    ''الوطنية للانتخابات'' تستعد للإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات الشيوخ
  • عرض 7 صورة
    ''الوطنية للانتخابات'' تستعد للإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات الشيوخ
  • عرض 7 صورة
    ''الوطنية للانتخابات'' تستعد للإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات الشيوخ
  • عرض 7 صورة
    ''الوطنية للانتخابات'' تستعد للإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات الشيوخ
  • عرض 7 صورة
    ''الوطنية للانتخابات'' تستعد للإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات الشيوخ
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كتب – أحمد عادل
تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات لعقد مؤتمر صحفي خلال الساعات القليلة المقبلة، للإعلان عن الجدول الزمني والإجراءات المنظمة لانتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، وذلك بمقر الهيئة بالتليفزيون المصري، وسط إجراءات تنظيمية مشددة.
ومن المقرر أن يتضمن المؤتمر تفاصيل مواعيد فتح باب الترشح، وفترة الدعاية الانتخابية، ويوم الصمت الانتخابي، بالإضافة إلى موعد التصويت للمصريين في الداخل والخارج، إلى جانب الضوابط المتعلقة بسير العملية الانتخابية.

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الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني لانتخابات الشيوخ الإجراءات المنظمة لانتخابات مجلس الشيوخ
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