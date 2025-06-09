لضبط الأسعار.. الداخلية تتوعّد المتلاعبين وتضبط 9 أطنان دقيق

كتب – علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاته التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية والحرة والمدعمة، تم خلالها ضبط قرابة 9 أطنان من الدقيق (أبيض – بلدي مدعّم).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوقائع، وذلك في إطار استمرار وزارة الداخلية في تنفيذ حملاتها المكثفة لضبط الأسواق، والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، سواء الحر أو المدعّم، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتأتي هذه الجهود في سياق حرص أجهزة وزارة الداخلية على حماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لأي محاولات لرفع الأسعار أو البيع بأعلى من السعر المقرر، أو الامتناع عن الإعلان عنه.

اقرأ أيضا: