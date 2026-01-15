إعلان

4 مصابين في حادث تصادم مروع بطريق الفيوم

كتب : مصراوي

05:33 م 15/01/2026

حادث - أرشيفية

شهدت مساكن دهشور على طريق الفيوم حادث تصادم مروع، بعد اصطدام سيارة ملاكي بعمود إنارة وعدد من الأشخاص، ما أسفر عن وقوع عدد من المصابين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بمساكن دهشور على طريق الفيوم. وتبين بالفحص أن قائد سيارة ملاكي فقد السيطرة عليها، مما أدى إلى اصطدامها بعمود إنارة على جانب الطريق ودهس عدد من الأشخاص المتواجدين بمكان الحادث.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة، جرى نقلهم على الفور إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقي العلاج. وتم رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية، وتحرر المحضر اللازم.

حادث تصادم مرور الجيزة طريق الفيوم

