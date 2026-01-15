إعلان

ضرب وتشوه في الوجه بكتر .. رفض خطوبة تنتهي بمأساة في محرم بك

كتب : رمضان يونس

05:07 م 15/01/2026

تب ـ رمضان يونس:

كشفت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، ملابسات منشور تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن إستغاثة إحدى الفتيات من قيام خطيبها السابق بالتعدى عليها بسلاح أبيض بالإسكندرية.

تحريات البحث الجنائي أكدت أنه تبلغ لقسم شرطة باب شرق بمديرية أمن الإسكندرية من طالبة، مقيمة بدائرة قسم شرطة محرم بك، تضررها من خطيبها السابق لقيامه بالتعدى عليها بإستخدام سلاح أبيض "كتر" وإحداث إصابتها بجرح قطعى بالوجه إثر خلافات سابقة بينهما حول الخطبة ورغبته فى العودة إليها ورفضها لذلك.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من إلقاء القبض على مرتكب الواقعة "عاطل"، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، وبحوزته السلاح المستخدم فى التعدى، و بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

