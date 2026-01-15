إعلان

اليوتيوبر العالمي "IShow Speed" يزور منطقة خان الخليلي

كتب- محمد لطفي:

06:09 م 15/01/2026
شارك اليوتيوبر وصانع المحتوى العالمي الشهير "IShow Speed" في عرض فني شعبي مصري، بعدما انضم إلى فرقة تقدم فقرات التنورة والطبلة خلال جولته في أحد المناطق التراثية بمنطقة خان الخليلي في القاهرة، وذلك ضمن بث مباشر عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

وظهر اليوتيوبر العالمي، وهو يتفاعل بحماس مع أعضاء الفرقة، مشاركًا في قرع الطبول ويحاول أداء التنورة، وسط أجواء من البهجة والتصفيق من الحضور، في مشهد عكس حالة من الاندماج اللافت مع الفنون التراثية المصرية.

نظم هذه الزيارة لجنة مصر للأفلام التابعة لمدينة الإنتاج الإعلامي، في إطار الترويج للمقصد السياحي المصري وإبراز ما تزخر به مصر من كنوز حضارية وثقافية فريدة.

واستهل اليوتيوبر العالمي زيارته بمنطقة أهرامات الجيزة، حيث كان في استقباله أشرف محيي مدير عام آثار الجيزة، حيث قاما بجولة داخل الهرم الأكبر، تم خلالها تقديم شرح وافٍ حول أسرار الهرم، وطرق بنائه، وعبقرية الفكر الهندسي والتخطيطي للمصريين القدماء.

كما نشر "Speed" بثًا مباشرًا من داخل الهرم الأكبر، نقل خلاله لملايين متابعيه حول العالم تجربة استثنائية من قلب أحد أعظم إنجازات الحضارة الإنسانية والعجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع للعالم القديم، بالإضافة إلى زيارته لمنطقة تمثال أبو الهول.

من جانبه، قال مدير عام آثار الجيزة، إن اليوتيوبر الشهير "Speed" أعرب، خلال الزيارة، عن انبهاره الشديد بعظمة الهرم الأكبر وما يحمله من دلالات على عبقرية المصريين القدماء، كما حرص على التفاعل مع زائري المنطقة، مؤكدًا أن الأهرامات شُيّدت بعبقرية فائقة وحسن تخطيط وتفكير، لتظل شاهدة على واحدة من أعظم الحضارات في التاريخ وصانعة لإحدى عجائب الدنيا السبع للعالم القديم.

كما شملت الزيارة المتحف المصري الكبير، حيث كان في استقباله الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، الذي أكد أهمية التواصل مع صُنّاع المحتوى والمؤثرين على المنصات الرقمية، لما لهم من دور فعّال في الوصول إلى فئات جديدة من الجمهور، لا سيما الشباب، وتقديم الحضارة المصرية بلغة عصرية تواكب تطورات الإعلام الرقمي.

وخلال الزيارة، أجرى اليوتيوبر العالمي جولة داخل عدد من قاعات المتحف، وعلى رأسها قاعات الملك توت عنخ آمون ومتحف مراكب خوفو، حيث أبدى إعجابه الشديد بالكنوز الأثرية الفريدة وسيناريو العرض المتحفي الذي يبرز عظمة الحضارة المصرية بأسلوب حديث ومبهر.

وفي ختام الزيارة، أهداه الدكتور أحمد غنيم، هدية تذكارية من المتحف المصري الكبير، تعبيرًا عن تقدير المتحف لهذه الزيارة المميزة.

