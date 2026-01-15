وزير الداخلية يستقبل أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب

استقبل وزير الداخلية محمود توفيق، الدكتور محمد بن على كومان أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب الذى يزور القاهرة حالياً فى إطار الإعداد للاجتماع الوزارى السنوى لمجلس وزراء الداخلية العرب المُقرر عقده بالعاصمة التونسية نهاية شهر مارس المُقبل.

خلال اللقاء، تم تبادل الرؤى بشأن عدد من الموضوعات المُقرر طرحها على جدول أعمال الإجتماع الوزارى المُقبل للمجلس، بالإضافة لاستعراض سُبل دعم وتطوير آليات التعاون الأمنى العربى المُشترك فى مُختلف المجالات الأمنية وبخاصة فى ظل التحديات المُتصاعدة التى تفرضها المرحلة الراهنة على أجهزة الأمن بالدول العربية.

وأشاد وزير الداخلية بالدور التنسيقى الفاعل الذى تضطلع به الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب فى تدعيم التعاون الأمنى العربى مُتعدد الأطراف ونشر الخبرات الشُرطية العربية فيما بين الدول الأعضاء بالمجلس بهدف الإرتقاء بالأداء الأمنى.

وأكد أن تطوير أوجه التعاون والتنسيق مع أجهزة الشرطة والأمن بالدول العربية الشقيقة يُعتبر ركيزة أساسية فى استراتيجية وزارة الداخلية من مُنطلق إدراكها لحجم وخطورة التحديات الأمنية بالمنطقة، وفى إطار ما توليه مصر وقيادتها السياسية من اهتمام بالغ بالانفتاح والتعاون مع محيطها العربى.