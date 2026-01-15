إعلان

عيد هيكل ينسحب من انتخابات الوفد لصالح السيد البدوي

كتب : عمرو صالح

06:02 م 15/01/2026

النائب عيد هيكل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن النائب عيد هيكل، تنازله رسميًا عن خوض انتخابات رئاسة حزب الوفد المقبلة، لصالح الدكتور السيد البدوي شحاتة ،مؤكدًا دعمه الكامل له في التنافس على الموقع القيادي داخل الحزب.

‎‎وأضاف "هيكل"، أن تنازله يأتي من منطلق الحرص على المصلحة العليا للحزب، ورغبةً في تجنيب الحزب الانقسامات الداخلية، مؤكدًا ثقته في قدرة السيد البدوي على قيادة الوفد نحو مستقبل قوي وأكثر تأثيرًا في المشهد السياسي الوطني.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده عيد هيكل، اليوم، بحضور عدد من قيادات وأعضاء الحزب، حيث أعرب عن تقديره لدور "البدوي" في تعزيز مكانة الوفد والعمل على وحدة الصف الداخلي، مشددًا على ضرورة تكاتف جميع القوى لدفع الحزب نحو مرحلة جديدة من البناء والتجديد السياسي.

اقرأ أيضًا:

يوم مهم في تاريخ الموانئ المصرية.. مدبولي يشهد بدء تشغيل محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات

شديد البرودة وشبورة بهذه المناطق.. توقعات طقس الـ6 أيام المقبلة

شيخ الأزهر عن عدم حصوله على "نوبل": أمانة العلم تفوق أي جائزة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

النائب عيد هيكل عيد هيكل ينسحب لصالح السيد البدوي عيد هيكل ينسحب من انتخابات الوفد انتخابات رئاسة حزب الوفد الدكتور السيد البدوي شحاتة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لماذا يفضل الأوروبيون استخدام ورق التواليت بدلا من الشطاف؟
علاقات

لماذا يفضل الأوروبيون استخدام ورق التواليت بدلا من الشطاف؟
بالصور- تعطّل الحركة المرورية ببنها بعد اصطدام سيارة نقل بعامود إنارة
أخبار المحافظات

بالصور- تعطّل الحركة المرورية ببنها بعد اصطدام سيارة نقل بعامود إنارة
"نوال" دست السم لابنها وعلقته في "جنش" الغرفة.. والمحكمة تعاقبها
أخبار المحافظات

"نوال" دست السم لابنها وعلقته في "جنش" الغرفة.. والمحكمة تعاقبها
رويترز: الجيش الأمريكي يخفض مستوى التأهب في قاعدة العديد القطرية
شئون عربية و دولية

رويترز: الجيش الأمريكي يخفض مستوى التأهب في قاعدة العديد القطرية
بين المجد والصراع.. كيف تحولت علاقة محمد صلاح وماني؟
رياضة عربية وعالمية

بين المجد والصراع.. كيف تحولت علاقة محمد صلاح وماني؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد صراع ترامب والفيدرالي… هل يفقد الدولار مكانته كملاذ آمن في 2026؟
المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو أقل من 900 ألف جنيه
شديد البرودة والقاهرة 12 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
جرس إنذار لمصر والسعودية.. عمرو موسى يحذر من خطورة التطورات الإقليمية المتسارعة
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات