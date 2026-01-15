عيد هيكل ينسحب من انتخابات الوفد لصالح السيد البدوي

أعلن النائب عيد هيكل، تنازله رسميًا عن خوض انتخابات رئاسة حزب الوفد المقبلة، لصالح الدكتور السيد البدوي شحاتة ،مؤكدًا دعمه الكامل له في التنافس على الموقع القيادي داخل الحزب.

‎‎وأضاف "هيكل"، أن تنازله يأتي من منطلق الحرص على المصلحة العليا للحزب، ورغبةً في تجنيب الحزب الانقسامات الداخلية، مؤكدًا ثقته في قدرة السيد البدوي على قيادة الوفد نحو مستقبل قوي وأكثر تأثيرًا في المشهد السياسي الوطني.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده عيد هيكل، اليوم، بحضور عدد من قيادات وأعضاء الحزب، حيث أعرب عن تقديره لدور "البدوي" في تعزيز مكانة الوفد والعمل على وحدة الصف الداخلي، مشددًا على ضرورة تكاتف جميع القوى لدفع الحزب نحو مرحلة جديدة من البناء والتجديد السياسي.

