حريق داخل جمعية استهلاكية بجوار مكتب بريد منشية الصدر

كتب : مصراوي

05:30 م 15/01/2026

موقع الحريق

اندلع حريق داخل جمعية استهلاكية بجوار مكتب بريد منشية الصدر بالقاهرة، مساء الخميس.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل عقار مكون من دورين يقع داخل الجمعية الاستهلاكية بشارع ترعة الجبل، ما استدعى تدخل قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة.

وتعمل القواتعلى تنفيذ أعمال التبريد والفحص المبدئي لمصدر الحريق، وسط تواجد أمني لتأمين المكان وتنظيم الحركة بمحيط الموقع، دون الإبلاغ حتى الآن عن وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

حريق جمعية استهلاكية مكتب بريد منشية الصدر

