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مشاجرة طاحنة في حدائق أكتوبر.. والحصيلة 4 مصابين بينهم سودانيان

07:32 م الجمعة 06 يونيو 2025

مشاجرة - أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

أصيب 4 أشخاص بينهم سودانيان إثر مشاجرة بحدائق أكتوبر.

تلقى العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة بجوار كمبوند دجلة.

انقتل رجال المباحث إلى محل البلاغ وتبين نشوب مشاجرة نبي طرفين بسبب خلافات بينهما بالمنطقة الرابعة، أسفرت عن 4 مصابين بينهم سودانيان.

تحفظت الشرطة على الطرفين مع نقل المصابين الأربعة إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج وتحرير محضر بالواقعة.

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مشاجرة حدائق أكتوبر كمبوند دجلة سوداني أكتوبر
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