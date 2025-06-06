"تعالي اعملك رخصة".. بطاقة مزورة تنهي مغامرة منتحل صفة في المرور

كتب -عاطف مراد:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوحدة مرور الشيخ زايد بمحافظة الجيزة من ضبط شخص زعم أنه مسئول حكومي، وذلك أثناء محاولته إنهاء إجراءات استخراج رخصة قيادة لطالبة.

وكان المتهم، المقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة، قد حضر إلى الوحدة برفقة طالبة تقيم بمنطقة ثاني الشيخ زايد، وقدم بطاقة تحقيق شخصية منسوبة إلى جهة حكومية، تبين لاحقًا أنها مزورة.

وأثناء محاولة التحقق من هويته، حاول الهرب، لكن قوات الشرطة تمكنت من القبض عليه، وبمواجهته أقر بانتحال الصفة الرسمية وتزوير المستند المقدم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.