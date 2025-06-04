الداخلية تكشف حقيقة "مشاجرة بالسكاكين" داخل مستشفى في الإسماعيلية

كتب- علاء عمران:



في إطار جهود وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما يُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تبيّن عدم صحة منشور زعم فيه أحد فنيّي التمريض بأحد مستشفيات الإسماعيلية، تعرضه للاعتداء بالضرب من قِبل عدد من العاملين بمطعم المستشفى، باستخدام أسلحة بيضاء، مدّعيًا تقاعس مسؤولي نقطة الشرطة بالمستشفى عن اتخاذ الإجراءات القانونية.

وبالفحص، تبيّن أن الادعاءات الواردة بالمحتوى المنشور غير صحيحة، وأن حقيقة الواقعة تعود إلى يوم 17 مايو الماضي، حين ورد بلاغ إلى قسم شرطة ثالث الإسماعيلية من نقطة شرطة المستشفى، بشأن نشوب مشاجرة بين طرفين: الطرف الأول: القائم بالنشر، وقد أُصيب بجروح وكدمات متفرقة، والطرف الثاني: عاملان بالمطعم التابع للمستشفى.

وقد بدأت الواقعة بمشادة كلامية أثناء تسلم فني التمريض وجبة الغذاء الخاصة به، تطورت إلى تعدٍ من العاملين باستخدام سيرفيس طعام معدني، مما أسفر عن إصابته.

ورغم ذلك، رفض فني التمريض التوجه إلى القسم أو تحرير محضر في نقطة الشرطة. وتم لاحقًا اصطحاب الطرف الثاني إلى ديوان القسم، حيث أقرّا بحدوث المشاجرة بسبب خلاف وقت صرف الطعام. وعند استدعاء الطرف الأول ومواجهته بما أسفر عنه الفحص، أقر بكذب ادعائه.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلت الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



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