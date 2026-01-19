إعلان

بائع خردة يصدم شخصًا بتروسيكل ويهرب في الإسكندرية

كتب : مصراوي

08:31 م 19/01/2026

سائق التروسيكل المشكو في حقه

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالإسكندرية ملابسات مقطع فيديو متداول تضرر خلاله شخص من قائد تروسيكل؛ لاتهامه بالسير عكس الاتجاه والاصطدام به وإحداث إصابته.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط التروسيكل بدون لوحات معدنية، وقائده بائع خردة له معلومات جنائية مقيم بدائرة فسم شرطة ثان الرمل.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لاختصار الطريق وهروبه خشية تعرضه للمسائلة القانونية. تم التحفظ على "التروسيكل" واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

تروسيكل الإسكندرية سير عكس الاتجاه فيديو

