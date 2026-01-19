أكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن في مجلس الشيوخ، أن إصرار المجلس على رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية ليصل إلى عقارات تبلغ قيمتها 8 ملايين جنيه، مشيرًا إلى أن هدفه الأساسي كان مساندة الطبقة المتوسطة التي تحملت أعباء كبيرة.

وقال الخولي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة"، على قناة "النهار"، إن أي مواطن يمتلك مسكنًا تصل قيمته السوقية إلى 8 ملايين جنيه سيكون معفى تمامًا من الضريبة، موضحًا أن التصويت جاء لحماية تلك الطبقة من أية ضغوط إضافية.

وأضاف: "المجلس بكامله.. كان هدفه مساندة الطبقة المتوسطة"، مشددًا على أن هذه الطبقة هي الركيزة الأساسية للمجتمع، مؤكدًا أن هذا المسلك سيكون نهجًا في القوانين القادمة وليس موقفًا حزبيًا مؤقتًا.

وتناول اعتراض وزير المالية على القرار بدعوى تأثيره على الإيرادات، قائلًا: "نحترم وجهة نظره"، مستدركًا: "لكن علينا أن نعرف أن الضرائب العقارية أغلبها سوف يأتي من إيرادات العقارات الجديدة.. في ظل وجود منتجعات جديدة"، موضحًا أن العقارات الفاخرة الجديدة وليست مساكن المواطنين ستكون مصدر زيادة الإيرادات.

وتفائل الخولي بإقرار مجلس النواب للتعديلات، مشيرًا إلى أن تركيبة المجلسين متشابهة وما حدث في الشيوخ كان اتفاقًا بين كل الأحزاب، قائلًا: "توقعاتي أن المشروع سيمر في مجلس النواب".