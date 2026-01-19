5 متهمين وسلاح.. فيديو يكشف تجارة مخدرات مثيرة في القليوبية

تابعنا على

كشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن ترويج عدد من الأشخاص المواد المخدرة بالقليوبية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الظاهرين بمقطع الفيديو 5 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية وبحوزتهم كمية لمخدري الهيروين والبودر وسلاح أبيض.

بمواجهتهم قرر اثنان منهم بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض للدفاع عن نشاطهما الإجرامى، وأقر باقى المتهمين بشرائهم المواد المخدرة منهما بقصد التعاطى.

اقرأ أيضًا:

مزاعم إخوانية.. مصدر أمني ينفي وفاة واغتيال فردي شرطة بالقاهرة وقنا

الداخلية تداهم مخزن لإعادة تعبئة زيوت سيارات مستعملة وطرحها في الأسواق بسوهاج

الداخلية تكشف حقيقة ادعاء شخص بتحصيل مبالغ مالية منه دون وجه حق بالقاهرة