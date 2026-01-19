إعلان

5 متهمين وسلاح.. فيديو يكشف تجارة مخدرات مثيرة في القليوبية

كتب : مصراوي

09:05 م 19/01/2026

المتهمون

كشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن ترويج عدد من الأشخاص المواد المخدرة بالقليوبية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الظاهرين بمقطع الفيديو 5 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية وبحوزتهم كمية لمخدري الهيروين والبودر وسلاح أبيض.

بمواجهتهم قرر اثنان منهم بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض للدفاع عن نشاطهما الإجرامى، وأقر باقى المتهمين بشرائهم المواد المخدرة منهما بقصد التعاطى.

