إعلان

خلافات المال تتحول إلى دم ونار.. موظف بالمعاش يطعن شقيقته ويشعل شقتها بالهرم

كتب : محمد شعبان

07:53 م 19/01/2026

معاينة مسرح الجريمة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحولت لحظة خلاف عائلي عابر إلى مشهد دموي، بعدما اعتدى موظف بالمعاش على أخته مسددا لها طعنات نافذة قبل أن يضرم النيران في شقتها بالهرم.

البداية كانت باستغاثة مدوية قطعت هدوء المنطقة، حين خرجت السيدة تطلب النجدة بعد تعرضها لاعتداء عنيف بآلة حادة، أسفر عن جرح نافذ في الكتف وآخر بالذراع الأيسر، قبل أن يفاجئها شقيقها بإشعال النيران في الشقة ومحاولته الفرار من المكان.

تحريات العقيد محمد الجورهي مفتش مباحث الهرم توصلت إلى أن الخلافات المالية بين الطرفين كانت الشرارة الأولى للواقعة، حيث اعتاد المتهم طلب مبالغ مالية من شقيقته، ومع رفضها منحه المال في المرة الأخيرة، فقد أعصابه واعتدى عليها بآلة حادة، ثم أشعل النيران في الشقة انتقامًا منها.

استغاثة المصابة دفعت الأهالي للتدخل السريع، وتمكنوا من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى الشقق المجاورة، ونقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وعقب ساعات من الهروب، تمكن ضباط مباحث الهرم بقيادة المقدم مصطفى الدكر من ضبط المتهم، الذي أقر بارتكاب الواقعة، وأرشد عن سلاح جريمته لتأمر النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات.

اقرأ أيضًا:

مزاعم إخوانية.. مصدر أمني ينفي وفاة واغتيال فردي شرطة بالقاهرة وقنا

الداخلية تداهم مخزن لإعادة تعبئة زيوت سيارات مستعملة وطرحها في الأسواق بسوهاج

الداخلية تكشف حقيقة ادعاء شخص بتحصيل مبالغ مالية منه دون وجه حق بالقاهرة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طعن شروع في قتل الهرم خلافات مالية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رويترز: إسرائيل تلقت دعوة للانضمام إلى مجلس السلام في غزة برئاسة ترامب
شئون عربية و دولية

رويترز: إسرائيل تلقت دعوة للانضمام إلى مجلس السلام في غزة برئاسة ترامب
بعد تصريحاته عن ثورة 25 يناير.. هل يتم إحالة ناجي الشهابي إلى لجنة القيم
أخبار مصر

بعد تصريحاته عن ثورة 25 يناير.. هل يتم إحالة ناجي الشهابي إلى لجنة القيم
"الأزهر للفتوى" ينشر دعاء مؤثرًا بمناسبة أول ليالي شهر شعبان 2026
أخبار مصر

"الأزهر للفتوى" ينشر دعاء مؤثرًا بمناسبة أول ليالي شهر شعبان 2026
الطبيعة بلا رحمة.. لهذا السبب تأكل الحيوانات صغارها
علاقات

الطبيعة بلا رحمة.. لهذا السبب تأكل الحيوانات صغارها
حلم الكوكب الصالح للسكن.. ماذا يكشف TRAPPIST 1e عن الحياة خارج الأرض؟
أخبار و تقارير

حلم الكوكب الصالح للسكن.. ماذا يكشف TRAPPIST 1e عن الحياة خارج الأرض؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الجزء الأول| أسرار ما قبل العاصفة: توفيق عكاشة يتحدث عن إيران وأمريكا وحرب عالمية قادمة