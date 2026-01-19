تحولت لحظة خلاف عائلي عابر إلى مشهد دموي، بعدما اعتدى موظف بالمعاش على أخته مسددا لها طعنات نافذة قبل أن يضرم النيران في شقتها بالهرم.

البداية كانت باستغاثة مدوية قطعت هدوء المنطقة، حين خرجت السيدة تطلب النجدة بعد تعرضها لاعتداء عنيف بآلة حادة، أسفر عن جرح نافذ في الكتف وآخر بالذراع الأيسر، قبل أن يفاجئها شقيقها بإشعال النيران في الشقة ومحاولته الفرار من المكان.

تحريات العقيد محمد الجورهي مفتش مباحث الهرم توصلت إلى أن الخلافات المالية بين الطرفين كانت الشرارة الأولى للواقعة، حيث اعتاد المتهم طلب مبالغ مالية من شقيقته، ومع رفضها منحه المال في المرة الأخيرة، فقد أعصابه واعتدى عليها بآلة حادة، ثم أشعل النيران في الشقة انتقامًا منها.

استغاثة المصابة دفعت الأهالي للتدخل السريع، وتمكنوا من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى الشقق المجاورة، ونقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وعقب ساعات من الهروب، تمكن ضباط مباحث الهرم بقيادة المقدم مصطفى الدكر من ضبط المتهم، الذي أقر بارتكاب الواقعة، وأرشد عن سلاح جريمته لتأمر النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات.

اقرأ أيضًا:

مزاعم إخوانية.. مصدر أمني ينفي وفاة واغتيال فردي شرطة بالقاهرة وقنا

الداخلية تداهم مخزن لإعادة تعبئة زيوت سيارات مستعملة وطرحها في الأسواق بسوهاج

الداخلية تكشف حقيقة ادعاء شخص بتحصيل مبالغ مالية منه دون وجه حق بالقاهرة