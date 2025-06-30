الإفراج عن 1027 نزيلاً بعفو رئاسي بمناسبة ذكرى 30 يونيو

كتب- علاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، الإفراج عن 1027 نزيلاً من المحكوم عليهم، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 332 لسنة 2025 بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة الثلاثين من يونيو.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة السياسية على ترسيخ مفهوم التسامح، وتفعيل أطر إعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع، ودعم مبادئ حقوق الإنسان داخل المؤسسات العقابية.