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لحظة بلحظة.. اسكتلندا ضد هايتي في كأس العالم (0-0).. القائم يمنع الأول

كتب : محمد عبد الهادي

03:54 ص 14/06/2026 تعديل في 04:25 ص

هايتي ضد اسكتلندا

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يقدم "مصراوي"، لزواره الكرام، متابعة لحظة بلحظة لمباراة اسكتلندا وهايتي، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولي من كأس العالم 2026.

تشكيل اسكتلندا ضد هايتي

حراسة المرمى: غان

خط الدفاع: روبرتسون، هندري، هانلي، هيكي

خط الوسط: ماكتوميناي، بين دواك، لويس فيرجسون، جون ماكجين

خط الهجوم: تشي آدامز، لورانس شانكلاند

تشكيل هايتي ضد اسكتلندا

حراسة المرمى: بلاسيد

خط الدفاع: أركوس، أدي، ديلكروا

خط الوسط: إكسبيريانس، بروفيدانس، جان جاك، بيليغارد

خط الهجوم: ديدسون، إيزيدور، بييرو

متابعة مباراة اسكتلندا وهايتي

الدقيقة 1: انطلاق المباراة

الدقيقة 3: هجمة خطيرة لصالح اسكتلندا ودفاع هايتي يتصدي

الدقيقة 5: منتخب هايتي يرد بهجمة لكنها تمر بسلام

الدقيقة 8: تمريرات واستحواذ للاعبي هايتي في منتصف الملعب

الدقيقة 13: هجمة لصالح هايتي من الجبهة اليسري ودفاع اسكتلندا يبعدها

الدقيقة 15: تسديدة قوية من لاعبي اسكتلندا وحارس هايتي يتصدي

الدقيقة 18: تسديدة قوية من هايتي ترتطم بالقائمة وتمنع الهدف الأول

الدقيقة 22: مطالبات بركلة جزاء من مهاجم هايتي بعد السقوط داخل منطقة الجزاء

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