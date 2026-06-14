لحظة بلحظة.. اسكتلندا ضد هايتي في كأس العالم (0-0).. القائم يمنع الأول
كتب : محمد عبد الهادي
هايتي ضد اسكتلندا
يقدم "مصراوي"، لزواره الكرام، متابعة لحظة بلحظة لمباراة اسكتلندا وهايتي، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولي من كأس العالم 2026.
تشكيل اسكتلندا ضد هايتي
حراسة المرمى: غان
خط الدفاع: روبرتسون، هندري، هانلي، هيكي
خط الوسط: ماكتوميناي، بين دواك، لويس فيرجسون، جون ماكجين
خط الهجوم: تشي آدامز، لورانس شانكلاند
تشكيل هايتي ضد اسكتلندا
حراسة المرمى: بلاسيد
خط الدفاع: أركوس، أدي، ديلكروا
خط الوسط: إكسبيريانس، بروفيدانس، جان جاك، بيليغارد
خط الهجوم: ديدسون، إيزيدور، بييرو
متابعة مباراة اسكتلندا وهايتي
الدقيقة 1: انطلاق المباراة
الدقيقة 3: هجمة خطيرة لصالح اسكتلندا ودفاع هايتي يتصدي
الدقيقة 5: منتخب هايتي يرد بهجمة لكنها تمر بسلام
الدقيقة 8: تمريرات واستحواذ للاعبي هايتي في منتصف الملعب
الدقيقة 13: هجمة لصالح هايتي من الجبهة اليسري ودفاع اسكتلندا يبعدها
الدقيقة 15: تسديدة قوية من لاعبي اسكتلندا وحارس هايتي يتصدي
الدقيقة 18: تسديدة قوية من هايتي ترتطم بالقائمة وتمنع الهدف الأول
الدقيقة 22: مطالبات بركلة جزاء من مهاجم هايتي بعد السقوط داخل منطقة الجزاء