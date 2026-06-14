أشاد هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، بخطة الدولة لإعادة إحياء قصر إدفينا التاريخي بمحافظة البحيرة، وذلك خلال جولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالمحافظة لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية.

"يا ترى حد يعرف إحنا فين؟"

نشر "يونس"، مقطع فيديو من موقع القصر عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك"، معبرًا عن إعجابه الشديد بالمكان، قائلًا: "يا ترى حد يعرف إحنا فين أو حد يعرف إيه الجمال والعظمة دي؟".

وأضاف: "إيه القصر ده وحلاوته وشياكته.. بس للأسف الشديد عايز يُعاد إحياؤه من جديد".

"قصر ملكي في البحيرة"

أوضح المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء أن المبنى الذي ظهر في الفيديو هو أحد القصور الملكية التاريخية الموجودة بمنطقة إدفينا بمحافظة البحيرة.

وقال: "حتة قصر يا جماعة.. إيه القصر ده وحلاوته وإيه المكان ده والجنائن اللي حواليه".

هاني يونس" القصر كان مهملًا لسنوات"

أكد "يونس"، أن القصر ظل مهملًا لفترات طويلة، قبل أن تتبنى الدولة خطة لإعادة تطويره والاستفادة منه.

وأضاف: "شوفوا الجمال ده.. كان مهملًا لسنوات والدولة هتستغله من جديد".

إطلالة مميزة على النيل وقناطر إدفينا

استعرض المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، الموقع المميز للقصر، حيث يطل مباشرة على نهر النيل وقناطر إدفينا التاريخية، وتحيط به مساحات واسعة من الحدائق.

وقال يونس: "القصر بيبص على النيل وقدامه قناطر إدفينا وبعدها يطلع على جناين القصر".

"يا مصر بتعمليها إزاي؟"

وتابع المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، قائلًا: "يا مصر بتعمليها إزاي؟.. وإن شاء الله يتحول لمزار تاريخي".