نجمة أسترالية تقطع رأس حبيبها وتخفيها وتمزق جسده وتحرقه

وكالات

في جريمة مروعة هزّت أستراليا، ألقت الشرطة القبض على نجمة تلفزيون الواقع تاميكا سوين روز تشيسر، البالغة من العمر 34 عامًا، بعد اتهامها بقتل صديقها جوليان ستوري (39 عامًا) وقطع رأسه، في واحدة من أبشع الجرائم التي شهدتها البلاد مؤخرًا.

ووفقًا لتقارير صحيفة التلجراف الأسترالية، عُثر على بقايا جوليان ممزقة ومحترقة على أرضية حمام داخل شقة بمدينة بورت لينكولن، بينما لا تزال الشرطة تبحث عن رأس الضحية دون جدوى حتى الآن.

وأوضح كبير المحققين، دارين فيلكي، في تصريحات صحفية:"أستطيع أن أقول بمأساوية إننا لم نعثر على رأس جوليان ستوري حتى الآن... واستعادته أمر مهم للغاية لعائلته حتى يتمكنوا من وداعه ودفنه بشكل لائق".

وأضاف أن دافع الجريمة لا يزال مجهولًا، فيما تم توجيه اتهامات بالقتل والتخلص من بقايا بشرية والاعتداء على ضابط شرطة لتاميكا، التي كانت في حالة "ذهول تام" حين عثرت عليها الشرطة في فناء المنزل.

كما نشرت الشرطة لقطات مراقبة يُعتقد أنها لتاميكا، وهي تسير ليلاً عبر المدينة مرتدية ملابس سوداء بالكامل، بصحبة ثلاثة كلاب، في ساعات تلت مباشرة تنفيذ الجريمة.

الشرطة الأسترالية ناشدت المواطنين وأصحاب الكاميرات المنزلية أو كاميرات السيارات بمراجعة تسجيلاتهم ليلة 17 يونيو، للمساعدة في استكمال التحقيق وكشف ملابسات القضية البشعة.

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