"نرمين" تطلب الخلع: "جاب لجارتنا ساعة دهب.. ونسي عيد ميلادي"

كتبت- فاطمة عادل:

أقامت سيدة تُدعى "نرمين.م"، تبلغ من العمر 29 عامًا، دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، تطلب فيها إنهاء علاقتها الزوجية التي استمرت قرابة خمس سنوات، بسبب ما وصفته بـ"الإهمال العاطفي" و"التقدير المبالغ فيه لجارتها على حسابها".

وقالت "نرمين"، الموظفة بإحدى الشركات الخاصة، في دعواها إن حياتها الزوجية بدأت مستقرة لكنها لاحظت تغير سلوك زوجها تدريجيًا، مشيرة إلى اهتمامه المفرط بجارتهما: "بقى بيكلمها كل يوم وكأنها بقت أهم حاجة في حياته".

وأضافت أنها اكتشفت عن طريق الصدفة مكالمة بين زوجها وأحد أصدقائه يخبره فيها بشرائه ساعة ذهب كهدية للجارة بمناسبة نجاحها في مشروعها الخاص، رغم أنه لم يقدم لها هدية منذ سنوات، متسائلة: "أنا مراته ومجبليش حتى هدية عيد ميلادي، ونسي اليوم كمان".

وأكدت الزوجة أن الأمر لم يصل إلى وجود علاقة غير مشروعة بينهما، لكنها شعرت بالإهانة والخذلان: "الزواج مش بس أكل وشرب، فيه مشاعر واحترام، وأنا فقدت ده كله".

وتابعت: "رفض الانفصال ورفع صوته عليّ، وأهانني قدامها، وخلاني أبقى الست الغيورة في عيون الناس"، ما دفعها لترك منزل الزوجية والانتقال إلى بيت أسرتها، ثم قررت إنهاء العلاقة عبر القضاء.

وقيدت الدعوى تحت رقم 922 لسنة 2024، ولا تزال منظورة أمام محكمة الأسرة، في انتظار الفصل فيها.