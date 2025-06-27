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غلق 139 محلًا لمخالفة قرار ترشيد الكهرباء

03:02 م الجمعة 27 يونيو 2025

ارشيفية

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كتب - علاء عمران:

نفذت أجهزة وزارة الداخلية حملات مكثفة على مستوى الجمهورية للتأكد من التزام المحال بقرار الغلق الصادر ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن رصد 139 مخالفة لمحال لم تلتزم بقرار الغلق في المواعيد المحددة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، والعرض على النيابة العامة.

وتأتي هذه التحركات تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء في إطار خطة الدولة.

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وزارة الداخلية ترشيد استهلاك الكهرباء
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