كتبت- منال المصري:

أعلن الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية منح البورصة المصرية أول ترخيص لمزاولة نشاط بورصات العقود الاجلة على العقود المشتقة من الاوراق المالية المقيدة بها

وجاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر صحفي يحدث الان بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية بحضور الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية والدكتور اسلام عزام رئيس البورصة المصرية بحضور قيادات الهيئة والبورصة



الإعلان عن الترخيص للبورصة بمثابة ركلة البداية ونقطة الانطلاق لبورصة العقود الاجلة( المشتقات) لأول مرة في تاريخ مصر.