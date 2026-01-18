إعلان

رسميا.. الرقابة المالية تمنح البورصة أول ترخيص لمزاولة نشاط العقود الآجلة

كتب : منال المصري

11:29 ص 18/01/2026 تعديل في 11:32 ص

الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية

كتبت- منال المصري:
أعلن الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية منح البورصة المصرية أول ترخيص لمزاولة نشاط بورصات العقود الاجلة على العقود المشتقة من الاوراق المالية المقيدة بها

وجاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر صحفي يحدث الان بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية بحضور الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية والدكتور اسلام عزام رئيس البورصة المصرية بحضور قيادات الهيئة والبورصة


الإعلان عن الترخيص للبورصة بمثابة ركلة البداية ونقطة الانطلاق لبورصة العقود الاجلة( المشتقات) لأول مرة في تاريخ مصر.

محمد فريد الهيئة العامة للرقابة المالية اسلام عزام البورصة المصرية

