"كانت بلاستيك".. حقيقة صورة شخصين يحملان "بندقية" في أحد شوارع الجيزة

كتب- صابر المحلاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله شخصان يستقلان دراجة نارية، ويبدو أن أحدهما يحمل بندقية آلية، في أحد شوارع محافظة الجيزة، مما أثار حالة من الجدل والقلق بين المواطنين.

وبالفحص، نجحت التحريات في تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما مقيمان بمحافظة الجيزة، وبمواجهتهما، قررا أن الصورة المشار إليها تم التقاطها أثناء استقلالهما الدراجة النارية، وكان بحوزة أحدهما بندقية آلية بلاستيكية "لعبة"، قام بشرائها كهدية لنجل شقيقه.

وأرشد أحد المتهمين عن البندقية البلاستيكية التي ظهرت بالصورة، وتم ضبطها، وتبين مطابقتها لما ورد بالمنشور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.