كتب- أحمد أبو النجا:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر قيام أحد الأشخاص بالاعتداء على آخرين باستخدام سلاح أبيض، وذلك بدائرة مركز شرطة السادات بمحافظة المنوفية.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي، اليوم السبت، أنه ورد بلاغ إلى مركز شرطة السادات من إحدى المستشفيات يفيد باستقبال شخص ونجليه، مصابين بكدمات وجروح وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، ومقيمين بدائرة المركز.

وبسؤالهم، أفادوا بتعرضهم للاعتداء من قِبل أحد الأشخاص، بسبب خلافات نشبت بينهم حول سعر بيع بعض البضائع.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة. وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.