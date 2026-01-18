تذوقها المحافظ.. 35 ألف وجبة وفراولة لدعم أسر الإسماعيلية (صور)

حين تتحول الأم إلى "شاهد ملك".. مفاجآت صادمة في واقعة مقتل عروس المنوفية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أجرى اللواء طيار أركان حرب أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، جولة تفقدية موسعة اليوم الأحد بمركز ومدينة القنطرة شرق، لمتابعة فعاليات مبادرة "الخير" التي تستهدف تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن المبادرة تمثل نموذجًا متكاملًا للعمل المجتمعي المنظم لضمان وصول الدعم لمستحقيه بعدالة وشفافية.

تضمنت الجولة تفقد حملة "دمتم سند" للرعاية الصحية، والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، ومطبخ الخير، وذلك بحضور لفيف من القيادات التنفيذية، أبرزهم العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري، ومها الحفناوي وكيل وزارة التضامن، والعميد عفت راغب مستشار المحافظ، والعميد حمدي هندي المشرف على الشبكة الوطنية للطوارئ، وإبراهيم مطر رئيس المدينة.

35 ألف وجبة

كشف المحافظ عن تفاصيل المبادرة التي تستهدف توفير 35 ألف وجبة غذائية ساخنة، بواقع 3500 وجبة لكل مركز، إلى جانب توزيع كراتين مواد غذائية جافة ولحوم وبطاطين، فضلًا عن تقديم خدمات توعوية وصحية بجميع قرى ومراكز المحافظة لتحسين جودة الحياة.

وحرص خلال تفقده للمطبخ على تذوق الوجبات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية بنفسه، للتأكد من جودتها، مشيدًا باحتوائها على عناصر بروتينية متكاملة، ومكونات تشتهر بها المحافظة مثل "الفراولة"، مؤكدًا أهمية تقديم وجبات مشبعة وذات قيمة غذائية عالية.

توزيع بطاطين

وفي سياق متصل، أوضحت مها الحفناوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم توزيع 250 بطانية على الأسر الأولى بالرعاية في القنطرة شرق وفق قواعد بيانات "تكافل وكرامة"، مع تقديم الدعم والمشورة للسيدات وتوفير فرص تدريب على التفصيل والخياطة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة للتمكين الاقتصادي.

وأشار المحافظ إلى أن المبادرة تخضع لإشراف كامل من مديرية التضامن الاجتماعي لحصر المستحقين، بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري والزراعة والصحة والبيئة لضمان سلامة الأغذية واللحوم والاشتراطات الصحية، وبدعم لوجيستي من الحملة الميكانيكية لنقل الوجبات والمتطوعين.