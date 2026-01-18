الرحلة الأخيرة.. وفاة صامتة لموظف داخل سيارته بالجيزة

بينما كانت الحياة تمضي بإيقاعها المتسارع على جنبات الطريق في منطقة أبو النمرس جنوب الجيزة، توقفت رحلة أحد المارة قبل أن يصل إلى وجهته.

لم يكن مشهداً سينمائياً بل كانت واقعة إنسانية حزينة، بطلها موظف خمسيني غيبه الموت في وضع الجلوس خلف عجلة القيادة بسيارته، لتنتهي حياته في صمت تام بعيدا عن ضجيج العالم.

بدأت الواقعة حين لاحظ أهالي المنطقة سيارة متوقفة على جانب الطريق لفترة طويلة بشكل أثار الريبة. اقترب البعض ليستطلع الأمر، فوجدوا الأبواب مغلقة من الداخل، وبداخلها رجل يبدو وكأنه نائم في وضع الجلوس الطبيعي. ومع تكرار الطرق على الزجاج دون استجابة، بدأت ملامح القلق تترسم على الوجوه، ليسارع الأهالي بإبلاغ رجال المباحث.

انتقل رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى موقع البلاغ، وبمعاينة السيارة، تبين أن بداخلها موظفاً يعمل بمصلحة الشهر العقاري بحوزته متعلقاته الشخصية وسيارته كاملة المحتويات، مما استبعد تماما وجود أي شبهة جنائية أو دافع للسرقة.

رسمت التحريات الأولية والتقارير الطبية ملامح اللحظات الأخيرة في حياة الراحل. تبين أنه كان يعاني من مرضي السكر والضغط، ويرجح أن "غيبوبة سكر" مفاجئة داهمته أثناء القيادة، مما دفعه للتوقف بجانب الطريق قبل أن يفقد الوعي تماما.

وفي تلك العزلة الاختيارية داخل سيارته المغلقة، فاضت روحه إلى بارئها وهو في وضعيته التي وجدوه عليها، دون صراخ أو استغاثة. تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وصرحت بدفن الجثمان بعد التأكد من طبيعية الوفاة.