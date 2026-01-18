إعلان

إحباط محاولة تهريب شحنة شابو بـ 3 ملايين جنيه في مطار القاهرة

كتب ـ محمد الصاوي:

06:47 م 18/01/2026

اللواء عبد الناصر موافي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي تحت إشراف اللواء عبد الناصر موافي، مدير مباحث المطار، من ضبط سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول" مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة أثناء إنهاء إجراءات سفرها إلى الخارج بميناء القاهرة الجوى، وبحوزتها كمية من مخدر الشابو وزنت قرابة كيلو جرام.

وبمواجهتها أمام العقيد باسم حجاج، رئيس مكتب مكافحة المخدرات بمطار القاهرة الدولي، أقرت بحيازتها للمواد المخدرة المضبوطة بقصد تهريبها للخارج، وتم بإرشادها ضبط مصدر تحصلها على المواد المخدرة عنصرين جنائيين "أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول" وبحوزتهما (8 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" - 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش)؛ هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (3 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.

عبد الناصر موافي تهريب شحنة شابو إحباط تهريب شابو

الرئيس الإيراني محذّرا من أي محاولة لاغتيال خامنئي: ستكون حربا شاملة
الرئيس الإيراني محذّرا من أي محاولة لاغتيال خامنئي: ستكون حربا شاملة
بعد القرار الجمهوري بإنشائها.. رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للجنة
بعد القرار الجمهوري بإنشائها.. رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للجنة
عمار علي حسن يسرد 70 حكاية خرافية مصرية في "الأرانب الحجرية"
عمار علي حسن يسرد 70 حكاية خرافية مصرية في "الأرانب الحجرية"
"ولادي سرقوا شقى عمري".. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في فيديو استغاثة طبيب
"ولادي سرقوا شقى عمري".. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في فيديو استغاثة طبيب
الأرصاد: استقرار نسبي بالنهار والحرارة تصل لـ7 درجات ليلًا
الأرصاد: استقرار نسبي بالنهار والحرارة تصل لـ7 درجات ليلًا

