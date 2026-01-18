إحباط محاولة تهريب شحنة شابو بـ 3 ملايين جنيه في مطار القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي تحت إشراف اللواء عبد الناصر موافي، مدير مباحث المطار، من ضبط سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول" مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة أثناء إنهاء إجراءات سفرها إلى الخارج بميناء القاهرة الجوى، وبحوزتها كمية من مخدر الشابو وزنت قرابة كيلو جرام.

وبمواجهتها أمام العقيد باسم حجاج، رئيس مكتب مكافحة المخدرات بمطار القاهرة الدولي، أقرت بحيازتها للمواد المخدرة المضبوطة بقصد تهريبها للخارج، وتم بإرشادها ضبط مصدر تحصلها على المواد المخدرة عنصرين جنائيين "أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول" وبحوزتهما (8 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" - 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش)؛ هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (3 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.