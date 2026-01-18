إعلان

رياح وأمطار وصقيع.. "نوة الغطاس" تضرب الإسكندرية (صور)

كتب : محمد عامر

07:06 م 18/01/2026
الإسكندرية - محمد عامر:

تعرضت أحياء شرق الإسكندرية، مساء اليوم الأحد، لأمطار تراوحت حدتها بين الخفيفة والمتوسطة، مصحوبة برياح غربية نشطة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وذلك تزامنًا مع بدء تأثير "نوة الغطاس" على المدينة الساحلية.

ورصدت تقارير الأرصاد الجوية تباينًا في درجات الحرارة، حيث سجلت العظمى 17 درجة مئوية، بينما انخفضت الصغرى إلى 15 درجة مئوية، في حين بلغت سرعة الرياح 24 كيلومترًا في الساعة، مع ارتفاع ملموس في نسبة الرطوبة التي سجلت 65%.

وتعاملت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية مع التقلبات الجوية بنشر سيارات الشفط والكسح في مختلف النقاط الساخنة والشوارع الرئيسية للتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار، مؤكدةً استمرار عمل غرفة الطوارئ على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين.

ووفقًا لجدول النوات المعتمد بميناء الإسكندرية، فإن نوة "الغطاس" التي بدأت اليوم تتسم عادة بهطول أمطار غزيرة وهبوب رياح غربية مع انخفاض درجات الحرارة، ومن المقرر أن يستمر تأثيرها على المحافظة لمدة 3 أيام متواصلة.

