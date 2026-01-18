من هم القادة الذين دعاهم ترامب للانضمام إلى مجلس السلام في غزة؟

من هم القادة الذين دعاهم ترامب للانضمام إلى مجلس السلام في غزة؟
كتب : مصراوي
إعلان
كتب : مصراوي
فيديو قد يعجبك
إعلان
السنغال
المغرب
لحظة بلحظة.. السنغال 0 ضد 0 المغرب.. نهائي أمم أفريقيا
"ثلاثي هجومي".. تشكيل منتخب المغرب الرسمي لمواجهة السنغال في نهائي أمم
"أحضر لنا الكأس".. ريال مدريد يدعم إبراهيم دياز قبل مباراة نهائي أمم أفريقيا
"حكيمي في الصدارة".. قائمة أعلى 5 لاعبين قيمة تسويقية في نهائي أمم أفريقيا
ماذا ينتظر صلاح في ليفربول بعد كأس الأمم الأفريقية؟
أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية
إعلان