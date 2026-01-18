(د ب أ)

ترأست الإمارات أعمال الاجتماع الـ(22) للجنة العربية للإعلام الإلكتروني التي انطلقت اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ممثلة في سمية آل علي مدير إدارة الشركات والتعاون الدولي في الهيئة الوطنية للإعلام بحضور الوزير المفوض حيدر الجبوري مدير الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب وبمشاركة ممثلى المؤسسات والهيئات الإعلامية بالدول العربية، لبحث عدد من الملفات المرتبطة بتنظيم الإعلام الرقمي العربي وتطويره وتعزيز أمنه.

ويتصدر جدول أعمال الاجتماع متابعة تنفيذ قرار مجلس وزراء الإعلام العرب رقم 566 الصادر عن دورته العادية الـ55، إلى جانب مناقشة توصيات الحلقة النقاشية المعنية بالأمن السيبراني وتحصين المواقع والمنصات العربية وحمايتها من الاختراقات والهجمات الإلكترونية، فضلاً عن بحث عضوية اللجنة المعنية بالأمن السيبراني الخاصة بحماية المنصات والمواقع العربية، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).

ويناقش الاجتماع أيضا توصيات فريق العمل المعني برصد ودراسة الألعاب الإلكترونية التي تتضمن مشاهد عنف أو تروج للإرهاب، وتأثيراتها المحتملة على الأمن المجتمعي العربي، إلى جانب استعراض مشروع إعداد كتاب حول واقع الإعلام الإلكتروني عربياً وسبل توظيفه بالشكل الأمثل على المستويين الإعلامي والمؤسسي.

ويتضمن جدول الأعمال كذلك بحث إعداد مشروع قانون عربي استرشادي لتنظيم الإعلام الرقمي، بما يواكب التحولات المتسارعة في البيئة الإعلامية الرقمية، ويعزز الاستخدام المسؤول والآمن للتقنيات الحديثة.

ويستعرض الاجتماع جهود الإمارات لتطوير الموقع الإلكتروني للجنة العربية للإعلام الإلكتروني وإطلاقه، وتنظيم دورة تدريبية لمسؤولي صفحات الدول الأعضاء، بهدف دعم تغذية الموقع بالبيانات والمحتوى الخاص بكل دولة.

وتناقش اللجنة أيضا مبادرة الإمارات بشأن استضافة ممثلي وزارات الإعلام في الدول العربية خلال عام 2026، بالتنسيق مع الأمانة العامة، ضمن برنامج تدريبي متقدم بعنوان "هندسة الإعلام في عصر الذكاء الاصطناعي"، يستهدف تطوير كفاءات إعلامية قادرة على توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي واستيعاب التحولات المستقبلية وتعزيز قدرة الإعلام العربي على إنتاج محتوى أكثر دقة وابتكاراً وتأثيراً.