إعلان

أناقة وجمال.. نجمات ظهرن بفساتين لامعة في حفل Joy Awards

كتب : أسماء مرسي

04:55 م 18/01/2026 تعديل في 04:55 م
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    هنا الزاهد بفستان متعدد الألوان
  • عرض 10 صورة
    يسرا
  • عرض 10 صورة
    أمينة خليل بفستان لامع
  • عرض 10 صورة
    هدى المفتي بفستان لامع وضيق
  • عرض 10 صورة
    جيهان الشماشرجي
  • عرض 10 صورة
    أمينة خليل
  • عرض 10 صورة
    هدى المفتي
  • عرض 10 صورة
    ظهرت الفنانة جيهان الشماشرجي بإطلالة جريئة
  • عرض 10 صورة
    نادين نسيب نجيم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حرصت العديد من النجمات الظهور بإطلالات أنيقة ولافتة، خلال حضورهن حفل Joy Awards في نسخته السادسة بالرياض.

واختارت بعضهن الظهور بفساتين لامعة خطفت أنظار الجميع وعدسات الكاميرات والمصورين.

هنا الزاهد

لفتت الفنانة هنا الزاهد الأنظار بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستانا طويلا متعدد الألوان بقصة الكب، ومزينا بالكامل بتطريزات لامعة، واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود، مع ترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها، وأكملت إطلالتها بمجوهرات أنيقة مكونة من عقد، وحلق، وأسورة.

أمينة خليل

ظهرت الفنانة أمينة خليل بفستان طويل باللون الأحمر الناري، بقصة الكب ومزين بتطريزات لامعة أضافت لمسة أنثوية أنيقة إلى إطلالتها، واختارت مكياجا ناعما بدرجات النيود، مع شعر منسدل على الكتفين، وأكملت اللوك بمجوهرات بسيطة مكونة من حلق وعقد.

نادين نسيب نجيم

تألقت الفنانة نادين نسيب نجيم بفستان فضي طويل، جاء بتصميم انسيابي أبرز قوامها بأسلوب أنيق، مع قصة صدر منسدلة وتطريزات على هيئة ورود ذهبية متناثرة.

الفستان من توقيع المصمم بلال فقيه، ونسقته مع إكستنشن طويل باللون المينت جرين، واعتمدت مكياجا هادئا وتسريحة شعر مرفوعة نفذها المصفف ميشيل لايون.

هدى المفتي

اختارت الفنانة هدى المفتي فستانا فضيا لامعا بقصة الكب وتصميم ضيق منح إطلالتها طابعا جريئا، واعتمدت مكياجا هادئا بدرجات النيود مع التركيز على مكياج العيون، وتركت شعرها الويفي منسدلا على الجانبين، مع مجوهرات بسيطة مكونة من عقد وخاتم.

جيهان الشماشرجي

ظهرت الفنانة جيهان الشماشرجي بإطلالة جريئة، مرتدية فستاناً أسود طويلا بقصة الكب، مصنوعا من الدانتيل وشفافا من الأسفل. وجاء التصميم واسعا وانسيابيا، مع مكياج ناعم وتسريحة شعر منسدلة بأسلوب عفوي، وأكملت إطلالتها بمجوهرات بسيطة مكونة من خاتم وأسورة.

يسرا

خطفت النجمة يسرا الأنظار بفستان ذهبي لامع، جاء بقصة انسيابية ومزين بتطريزات أضفت لمسة من الفخامة والرقي، واعتمدت مكياجا قويا مع التركيز على رسمة العيون، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها بشكل عفوي، وأكملت إطلالتها بمجوهرات أنيقة من أقراط وخاتم.

اقرأ أيضا:

خطفت الأنظار.. أسماء جلال بفستان جذاب في حفل Joy Awards

بالأسود.. لبلبة بإطلالة جذابة في في حفل Joy Awards

بلون شعر غريب.. إطلالة غير تقليدية لـ رامز جلال في حفل Joy Awards

ساحرة وجذابة.. 5 صور لـ درة في حفل Joy Awards

خطفت الأنظار بجمالها.. هاندا أرتشيل بإطلالة ساحرة في حفل Joy Awards

حفل Joy Awards إطلالات النجمات فساتين النجمات فساتين لامعة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل يشهد سوق الذهب محليًا موجة تصحيح لجني الأرباح؟ خبراء يجيبون
اقتصاد

هل يشهد سوق الذهب محليًا موجة تصحيح لجني الأرباح؟ خبراء يجيبون
"ولادي سرقوا شقى عمري".. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في فيديو استغاثة طبيب
حوادث وقضايا

"ولادي سرقوا شقى عمري".. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في فيديو استغاثة طبيب
اقتربت نفحات رمضان.. الإفتاء تعلن موعد أول أيام شهر شعبان ١٤٤٧
أخبار مصر

اقتربت نفحات رمضان.. الإفتاء تعلن موعد أول أيام شهر شعبان ١٤٤٧

خاص| موعد ومكان عزاء شقيق الفنانة شيرين
زووم

خاص| موعد ومكان عزاء شقيق الفنانة شيرين
إطلالة ساحرة.. هدى المفتي تخطف الأنظار في حفل Joy Awards
زووم

إطلالة ساحرة.. هدى المفتي تخطف الأنظار في حفل Joy Awards

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني بهيئة النقل العام
هل هناك نية حكومية لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية؟ .. أمين خبراء الضرائب يجيب
بسبب كأس الأمم.. أول تحرك قضائي ضد حسام حسن واتحاد الكرة وقرار عاجل من المحكمة
طريقة التشغيل.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة المغرب والسنغال في نهائي أمم أفريقيا