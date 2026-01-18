حرصت العديد من النجمات الظهور بإطلالات أنيقة ولافتة، خلال حضورهن حفل Joy Awards في نسخته السادسة بالرياض.

واختارت بعضهن الظهور بفساتين لامعة خطفت أنظار الجميع وعدسات الكاميرات والمصورين.

هنا الزاهد

لفتت الفنانة هنا الزاهد الأنظار بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستانا طويلا متعدد الألوان بقصة الكب، ومزينا بالكامل بتطريزات لامعة، واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود، مع ترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها، وأكملت إطلالتها بمجوهرات أنيقة مكونة من عقد، وحلق، وأسورة.

أمينة خليل

ظهرت الفنانة أمينة خليل بفستان طويل باللون الأحمر الناري، بقصة الكب ومزين بتطريزات لامعة أضافت لمسة أنثوية أنيقة إلى إطلالتها، واختارت مكياجا ناعما بدرجات النيود، مع شعر منسدل على الكتفين، وأكملت اللوك بمجوهرات بسيطة مكونة من حلق وعقد.

نادين نسيب نجيم

تألقت الفنانة نادين نسيب نجيم بفستان فضي طويل، جاء بتصميم انسيابي أبرز قوامها بأسلوب أنيق، مع قصة صدر منسدلة وتطريزات على هيئة ورود ذهبية متناثرة.

الفستان من توقيع المصمم بلال فقيه، ونسقته مع إكستنشن طويل باللون المينت جرين، واعتمدت مكياجا هادئا وتسريحة شعر مرفوعة نفذها المصفف ميشيل لايون.

هدى المفتي

اختارت الفنانة هدى المفتي فستانا فضيا لامعا بقصة الكب وتصميم ضيق منح إطلالتها طابعا جريئا، واعتمدت مكياجا هادئا بدرجات النيود مع التركيز على مكياج العيون، وتركت شعرها الويفي منسدلا على الجانبين، مع مجوهرات بسيطة مكونة من عقد وخاتم.

جيهان الشماشرجي

ظهرت الفنانة جيهان الشماشرجي بإطلالة جريئة، مرتدية فستاناً أسود طويلا بقصة الكب، مصنوعا من الدانتيل وشفافا من الأسفل. وجاء التصميم واسعا وانسيابيا، مع مكياج ناعم وتسريحة شعر منسدلة بأسلوب عفوي، وأكملت إطلالتها بمجوهرات بسيطة مكونة من خاتم وأسورة.

يسرا

خطفت النجمة يسرا الأنظار بفستان ذهبي لامع، جاء بقصة انسيابية ومزين بتطريزات أضفت لمسة من الفخامة والرقي، واعتمدت مكياجا قويا مع التركيز على رسمة العيون، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها بشكل عفوي، وأكملت إطلالتها بمجوهرات أنيقة من أقراط وخاتم.

