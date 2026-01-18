إعلان

كواليس فيديو مشاجرة مول التجمع الخامس

كتب : مصراوي

06:03 م 18/01/2026

المتهم

كشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر سيدة من فرد أمن إدارى بأحد المولات بالتعدى على ابنها وإحداث إصابته بسلاح أبيض بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 9 الجارى تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة من طالب مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة مصاب بجرح قطعى بالوجه بتضرره من فرد أمن إدارى بأحد المولات؛ لاعتدائه عليه بسلاح أبيض وإحداث إصابته بسبب مشاجرة بينهما لمنعه من دخول المول محل عمله.

أمكن ضبط مرتكب الواقعة (فرد أمن - مقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة)، واعترف بارتكاب الواقعة، وعلل منعه من الدخول تنفيذاً لتعليمات الإدارة الخاصة بالمول بمنع دخول الشباب بمفردهم دون أسرهم أيام العطلات الأسبوعية، خشية تعرضهم للمترددين على المول.

مشاجرة فرد أمن مول التجمع الخامس

