كتب- أحمد أبو النجا:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عدد من عناصر البؤر الإجرامية المتخصصة في الاتجار بالمواد المخدرة بعدة محافظات، فيما أسفر تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظتي قنا وأسوان عن مصرع عنصرين جنائيين شديدي الخطورة.

يأتي ذلك في إطار مواصلة وزارة الداخلية جهودها لتوجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية، واستهداف العناصر الإجرامية المتورطة في جلب وترويج المواد المخدرة، وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.

أكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة – بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية – قيام بؤر إجرامية بعدة محافظات تضم عناصر جنائية خطرة، بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيدًا لترويجها، وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وقد أسفر التعامل عن مصرع عنصرين جنائيين شديدي الخطورة، صادر ضدهما أحكام بالسجن في قضايا: مخدرات – شروع في قتل – سرقة بالإكراه – سلاح ناري.

كما تم ضبط باقي العناصر الإجرامية، وبحوزتهم ما يقرب من 333 كيلوجرامًا من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش – هيدرو – شابو)، إلى جانب 3 قطع سلاح ناري، تشمل بندقيتين آليتين وبندقية خرطوش.

وتُقدَّر القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بأكثر من 19 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ أيضا:

يرصد المخالفات على بعد 400 متر.. كيف يعمل روبوت المرور الذكي؟

عشيق منتقب وصور مخلة أسفل شجرة.. حيلة إسلام وعشيقته للتخلص من الزوج

"ذبحها وغسل السكين".. ناصر يقتل عروسه الرابعة في شهر العسل: "أنا كده هديت"

"أساعدك يا حاج".. سقوط عصابة سرقة المعاشات من أمام ATM في الساحل

"خيانة الأخ ومرات أخوه في بيت العيلة".. نهاية بشاير وعشيقها على طبلية عشماوي