العناية الإلهية تنقذ 4 طلاب بعد سقوط سيارتهم في ترعة المريوطية

كتب : صابر المحلاوي

12:49 م 13/01/2026 تعديل في 12:54 م

كتب- صابر المحلاوي:

أنقذت العناية الإلهية 4 طلاب من الموت بعد سقوط السيارة التي تقلهم في ترعة المريوطية، أثناء توجههم لأداء امتحان بإحدى المعاهد في أبو النمرس.

تلقت غرفة عمليات النجدة، اليوم الثلاثاء، بلاغًا يفيد بسقوط سيارة ملاكي في ترعة المريوطية باتجاه شبرامنت، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ.

وكشفت المعاينة أن السيارة كانت تقل 4 طلاب قادمين من قرية الأخصاص الصف لأداء الامتحان في بشرامنت، ونتيجة اختلال عجلة القيادة في يد سائق السيارة سقطت بالترعة، وتم انتشال الطلاب بأمان دون وقوع إصابات أو تلفيات.

الطلاب هم: عادل.أ.ه 18 سنة، طالب ومقيم قرية الأخصاص الصف، قائد السيارة، ويوسف.ص.ف 18 سنة، ومقيم بالأخصاص الصف، ويوسف.ج.م، ومقيم بنفس العنوان، ومحمود.س.ع 18 سنة، طالب ومقيم بنفس العنوان، وتم استخراج السيارة من الترعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

